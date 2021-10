Alberto De Rossi: “Un settore giovanile come la Roma ha risorse per sopperire a qualche mancanza” – VIDEO

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, è stato intervistato dai canali ufficiali del club ed ha parlato della sfida contro l’Empoli. Queste le sue parole:

“A Pescara è stata una gara anche in preparazione in vista dell’Empoli, sono squadre simili con giocatori veloci e tecnici. È stato un banco di prova in preparazione all’Empoli“.

L’Empoli ha confermato la squadra che ha vinto lo scudetto lo scorso anno…

Si, poi stanno partecipando alla Youth League, hanno passato il turno, stanno alzando l’asticella e hanno fatto acquisti importanti. Nel campionato Primavera ormai sono tutte prime squadre.

Ha recuperato qualche protagonista?

Non lo sappiamo, abbiamo i 2004 che sono prontissimi, a Pescara hanno fatto benissimo. Un settore giovanile come la Roma ha risorse per sopperire a qualche mancanza.