Alberto De Rossi: “Durante la sosta alcuni dei ragazzi sono stati con la Prima Squadra. È altamente formativo per loro”

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, è stato intervistato dai canali social del club ed ha parlato della partita di domani contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Grandissima prestazione contro il Torino, poi la sosta. È stato un peccato fermarsi?

No no, perché i ragazzi hanno continuato a lavorare, ad aumentare le proprie conoscenze. Chi è andato con le proprie Nazionali e chi è stato ancora più fortunato a partecipare agli allenamenti della Prima Squadra, che sono altamente competitivi e formativi.

Il Sassuolo è una squadra competitiva. Anche il mercato di queste squadre sta cambiando…

In una intelaiatura molto, molto buona perché era una delle squadre che ha lottato fino all’ultimo per i playoff e poteva tranquillamente entrarci, loro hanno inserito altri giocatori fuoriquota. Questo è un bene per la categoria perché tutti dovremmo i 2004 per fare il biennio, invece qui si comprano addirittura i fuoriquota perché si vuole alzare la competitiva della squadra. Dico che è un bene per tutto il campionato.

Si giocherà a Trigoria. Ha chiesto un regalo ai ragazzi?

I ragazzi sanno cosa fare. Mi sembra un gruppo molto concentrato su quello che devono fare e soprattutto sugli obiettivi individuali e, quindi, di squadra. Siamo moderatamente tranquilli. Bisognerà aspettare questi due giorni per avere tutti i ragazzi a disposizione e preparare questa sfida molto difficile.