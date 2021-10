Marash Kumbulla è stato convocato da Edy Reja per i prossimi impegni con la Nazionale albanese. Il commissario tecnico ha infatti nuovamente inserito il nome del difensore della Roma per gli impegni contro Ungheria (9 ottobre) e Polonia (12 ottobre). Entrambe le sfide sono valide per la qualificazione ai Mondiali del 2022. A comunicarlo è la Federcalcio albanese.