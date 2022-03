Presente anche Marash Kumbulla nella lista dei convocati dell’Albania, stilati dal tecnico Edi Reja. Il tecnico, ex Lazio, ha inserito il difensore giallorosso per le amichevoli contro Spagna, in programma il 26 marzo, e contro la Georgia in programma il 29 marzo. Kumbulla lascerà Roma nelle ore successive al derby: il raduno è infatti fissato per domani.

(fshf.org)