Aguero annuncia il ritiro: “Decisione difficile, ma prima di tutto viene la salute. Lascio a testa alta”

Dopo il malore accusato in campo nella gara del 31 ottobre 2021 contro l’Alaves per aritmia cardiaca, Sergio “Kun” Aguero annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. In conferenza stampa l’attaccante argentino ha dichiarato: “Annuncio il mio ritiro dal calcio giocato. Decisione difficile, che ho preso 10 giorni fa, ma prima di tutto viene la salute. Lascio a testa alta, con tantissimi bei ricordi che mi porterò dietro. Non so cosa mi riserverà il futuro“. Nel suo palmares 5 campionati vinti con il Manchester City, 1 Coppa d’Inghilterra, 6 Coppe di Lega Inglese, 3 Community Shield, un’Europa League e una Supercoppa con l’Atletico Madrid, oltre alla Coppa America con l’Argentina.