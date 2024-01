Tiago Pinto è alla ricerca di un difensore centrale, dopo il “no” della società a Leonardo Bonucci. La Roma ha chiesto informazioni al West Ham per Nayef Aguerd. I giallorossi sarebbero interessati ad un accordo con la formula del prestito, ma il club inglese – secondo quanto riportato da Fabrizio Romano – avrebbe risposto negativamente alla proposta di Tiago Pinto. Identica sorte è toccata anche al Milan che, come la Roma, aveva provato ad avanzare un tentativo per il difensore.

LEGGI ANCHE: