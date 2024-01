Roma, arrivano conferme sull’inserimento per Huijsen: ecco tutti i dettagli

La Roma si inserisce prepotentemente nella corsa per Dean Huijsen. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, arrivano conferme sull’interesse dei giallorossi per il giovane difensore della Juventus su cui c’era da tempo il Frosinone. La società bianconera e i ciociari avevano raggiunto l’accordo per il prestito di Huijsen. La Roma, però, si è inserita e ha sondato il classe 2005. I giallorossi sono alla ricerca di un difensore e si sono interessati all’olandese prima dell’ultima sfida del 2023, giocata proprio contro i bianconeri. Tale inserimento e la conferma da parte di Mourinho di trovare spazio hanno convinto l’olandese che adesso vuole trasferirsi alla corte dello Special One.