Ag. Osimhen: “Victor sta bene, spero che con i giallorossi possa essere almeno in panchina”

Domenica 29 novembre la Roma sarà impegnata al San Paolo contro il Napoli di Gattuso per la nona giornata di Serie A. In dubbio la presenza di Victor Osimhen, il suo agente, William D’Avila, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole:

“Il ragazzo sta molto bene, speriamo di rivederlo in campo il prima possibile: tra qualche giorno lo vedremo allenarsi di nuovo col resto della squadra. La sua fase di adattamento si è conclusa, dispiace per l’infortunio che lo ha fermato in un periodo della stagione delicato. Spero che con i giallorossi Victor possa essere almeno in panchina. Se non si fa male può fare più di venti gol in questa stagione!”.