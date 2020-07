Addio alla storia: non rinnovato il contratto a Nela

Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma ammaina un’altra bandiera, l’ennesima negli ultimi anni di gestione americana: Sebino Nela. La società giallorossa, che aveva richiamato Nela in società nel 2016 dopo molti anni, ha deciso di non rinnovare il contratto con il terzino, che con la società giallorossa aveva vinto lo scudetto nella stagione 1982-83. Da Trigoria fanno sapere che si è trattato di una scelta nell’ambito della riorganizzazione dell’area femminile, ma l’addio a una figura alla quale i tifosi sono molto legati non è passato inosservato. Non l’hanno presa bene Virginia e Ludovica, le figlie di Nela, che sui social hanno pubblicato due lunghi post critici: “In pochissimi – le parole di Virginia – hanno dato la vita e hanno amato veramente questi colori come hai fatto tu per dodici stagioni consecutive, in campo come fuori. Purtroppo qualcuno che del vero calcio giocato e dell’amore per la maglia non se ne intende affatto, ha voluto che tu oggi non ne facessi più parte. Del vero calcio ormai è rimasto solo il ricordo, che ha fatto innamorare e sognare i tuoi tifosi. Sempre veri. Ad maiora papo!“.