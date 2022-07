Ad Abu Dhabi per 79 milioni i diritti tv. Nuova Serie A, Casini frena

Corriere dello Sport (P. Guadagno) – Bein Sports ha scelto di non rilanciare. A differenza di Abu Dhabi Media, che così ieri si è aggiudicata i diritti per l’area Medio Oriente. Tre anni di contratto con minimi garantiti da 23,25 e 31 milioni di dollari e possibilità di incrementare le cifre (altri 10 milioni a stagione) in base alle revenue share.

Il messaggio di Casini a Gravina: “Serie A a 18 squadre? È prematuro parlarne ora. Serve un adeguato tempo di programmazione, perché la modifica del format implica un cambiamento anche per quanto riguarda la Serie B e la Lega Pro“