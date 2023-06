Protagonista dell’ultima partita della stagione, e non solo, Nicola Zalewski ha pubblicato un post su Instagram. L’esterno italo-polacco ha percorso la gara con lo Spezia, dove ha trovato il gol del pareggio, e la stagione.

Queste le parole del classe 2002: “Si conclude ufficialmente questa stagione, si conclude nella maniera più romanista possibile… Con un gol al novantesimo sotto la Sud che ci manda diretti in Europa League. È stata una stagione che non dimenticherò mai, dove abbiamo sfiorato un traguardo che avrebbe cambiato la nostra storia, dove ho trovato i miei primi gol in serie A, dove ho avuto modo di crescere sia come calciatore che come uomo. Inutile prenderci in giro, ieri sera dopo il fischio finale avremmo voluto fare il giro di campo con la coppa in mano… ma il nostro tempo verrà. La certezza invece, ancora una volta, ancora di più, è data dai romanisti, da uno stadio che scoppia ogni partita. E non smetteremo mai di ringraziarvi per questo. Ciao Giallorossi, ci rivediamo tra qualche settimana“.