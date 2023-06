Continua il lavoro di riabilitazione di Tammy Abraham, dopo il grave infortunio al ginocchio, rimediato nell’ultima giornata della scorsa Serie A. Il numero 9 giallorosso, ha condiviso sul proprio profilo Instagram degli scatti mentre lavora in acqua, sulla cyclette e mentre fa riabilitazione con i macchinari, il tutto accompagnato dalla scritta: “Dio potrei non capire il piano, ma ho fiducia in te”.

https://www.instagram.com/p/CuHWd4hMBy0/?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ==