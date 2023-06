Il Getafe FC, tramite il proprio sito ufficiale, ha emesso un comunicato ufficiale dove ringrazia i giocatori in prestito, ma annunciandone anche il non riscatto. “I calciatori Kiko Casilla, Jordan Amavi, Munir, Gonzalo Villar e Diego Conde terminano oggi il loro rapporto con il Getafe CF. Grazie mille per il tuo lavoro e tutta la fortuna in questa nuova fase sportiva!“, come si legge dunque dallo stesso club spagnolo, Gonzalo Villar farà ritorno nella Capitale. Il centrocampista, ha avuto un interesse del PAOK, ma nulla che possa accontentare le richieste di Tiago Pinto.