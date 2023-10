Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il nuovo sponsor della Roma, Riyadh Season, ha debuttato giovedì sera nella gara contro il Servette, non senza qualche polemica nei confronti del club giallorosso per aver indebolito indirettamente la candidatura della Capitale per Expo 2030. Sull’argomento ieri è intervenuto il ministro per lo Sport Giovani Andrea Abodi, difendendo la scelta del club:

“Ritengo che, fuori da ogni ipocrisia, siamo in un mondo competitivo, con un mercato aperto e che 1 tempo è denaro. Quando hai un fair play finanziario molto rigido, devi ottemperare. Non avrei fatto una cosa diversa se fossi stato un americano proprietario di un club con delle difficoltà finanziarie e davanti a un’offerta irrinunciabile. Non sarà certo la Roma a rappresentare un elemento di forza per gli arabi”.