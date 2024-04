Per l’Empoli che in questo finale di stagione è in cerca della salvezza è arrivata una tegola. Nicola dovrà infatti fare a meno per un pò dell’attaccante Cerri, autore del gol al Napoli nell’ultima giornata di Serie A. Questo il comunicato del club toscano sulle condizioni del giocatore, che sarà a rischio anche per l’ultima giornata di campionato contro la Roma:

“Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto in data odierna il calciatore Alberto Cerri, uscito durante l’ultima gara contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione di medio-basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro”.