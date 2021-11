AAAbraham, cercasi gol immediatamente

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Giovedì sera sono arrivati i primi fischi anche per lui. Nell’ultima partita contro il Bodo l’inglese non ha mai tirato in porta. La Roma in estate ha investito 58 milioni su di lui e su Shomurodov, ma a Mourinho mancano i gol degli attaccanti, finora l’unico che segna è El Shaarawy. Quattro gol per lui, solo uno per l’uzbeko, i numeri sono in rosso. Quei fischi gli hanno fatto male, perché con i tifosi era nato subito un grande feeling.

Il gol non arriva anche perché la squadra attraversa un periodo complicato. Da qualche Abraham sta giocando non al cento per cento. Era tornano dalla Nazionale con una distorsione alla caviglia, ha stretto i denti per scendere contro la Juventus e da allora non si è mai fermato.

Nelle ultime partite ha avuto pochissime occasioni, la più ghiotta, contro il Napoli, l’ha sbagliata clamorosamente. Mourinho continua a dargli fiducia, anche se giovedì sera l’allenatore si è infuriato con il centravanti. Dopo il gol del pareggio di El Shaarawy, tutti i giocatori sono corsi a centrocampo per riprendere subito a giocare. Il più lento è stato Abraham, che ha scatenato la reazione dell’allenatore, che è entrato in campo. Poco dopo l’inglese è stato sostituito da Borja Mayoral e sono arrivati i fischi.