A Torino senza Dzeko, Fonseca vuole espugnare lo Stadium

Il successo contro il Genoa a Marassi è stato l’ottavo lontano dall’Olimpico, coppe comprese, a fronte di 14 gare. Dopo il ko in casa del Parma, i giallorossi hanno infilato 5 vittorie e un pareggio in trasferta realizzando 16 gol e subendone 3. Un andamento importante, ma domani sera contro la Juventus in Coppa Italia non sarà semplice per Fonseca restare in scia. Il portoghese dovrà fare a meno di Dzeko, che sconterà la seconda giornata di squalifica, e dunque al suo posto ci sarà Kalinic supportato da Under, in crescita. Almeno in questa sessione di mercato, vista l’emergenza, Fonseca l’ha dichiarato incedibile e nel frattempo il tecnico continua a chiedere a Petrachi un intervento in entrata. Il ds sembra non aver abbandonato la pista Politano, ieri a Roma per questioni personali poi è rientrato a Milano. Con l’Inter però c’è da trovare la formula che possa accontentare entrambi i club. Come alternativa si valuta Idrissi, esterno classe ’96 dell’Az. Nel frattempo la Roma si prepara ad accogliere Ibanez, in arrivo dall’Atalanta, e a salutare Juan Jesus. Lo riporta La Repubblica.