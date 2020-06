A Friedkin serve il rilancio

Il Tempo (F.Biafora) – Friedkin riflette, ma Pallotta aspetta il rilancio. Dopo l’ultima intervista, il presidente della Roma ha fatto capire al connazionale che non valuterà altre offerte che non prevedano rilanci. La proposta presentata dal texano a maggio era di circa 450 milioni di euro, una cifra neanche lontanamente vicina a quello che vuole incassare Pallotta. Gli advisor in questi giorni stanno proponendo il dossier Roma a 3-4 gruppi di investitori che sono interessati ad entrare nel mondo del calcio, ma in particolare nella Premier League. Se tra qualche mese l’unica offerta sul tavolo fosse ancora quella del texano di maggio, allora Pallotta dovrebbe rivedere i piani e le cifre per la vendita.

Intanto ieri ha parlato Mkhitaryan al canale YouTube della Serie A e ha detto: “Ora però sono felice di essere tornato, sono in forma e non vedo l’ora di giocare le prossime partite. Voglio chiudere bene la stagione. Qui mi piacciono il calcio e la vita. Voglio andare avanti così. Purtroppo non ho segnato molto, ma per me è più importante che la squadra porti a casa tre punti perché a fine stagione voglio vedere la Roma in alto in classifica“.