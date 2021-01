A Crotone con Kumbulla e Cristante

Corriere dello Sport (R.Maida) – Fonseca conosce bene il limite della sua gestione, cioè la difficoltà di vincere uno scontro diretto, ma potrà pensarci alla fine della settimana quando all’Olimpico arriverà l’Inter.

Nel frattempo stasera sbarcherà in charter a Crotone da terzo in classifica, con numeri che ne consolidano l’autorevolezza: la sua Roma è al primo posto nella classifica delle occasioni dal gol create (in media 3,4 a partite) e seconda per i tiri concessi dietro al Napoli (9,1).

Il Crotone è ultimo in classifica ed è una neopromossa, combo di solito propizia a Fonseca. Il problema sarà nelle scelte di formazione. Ci saranno al massimo due cambi: Kumbulla in difesa e Cristante a centrocampo, per dare riposo a Villar.