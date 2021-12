Volpato: “Mourinho brava persona e ottimo allenatore. Totti mi ha detto di essere umile”

Cristian Volpato ha rilasciato delle dichiarazioni a BeinSports. Queste le sue parole:

“Devo solo tenere la testa bassa. Devo continuare a lavorare sodo e sento che ci saranno sicuramente più opportunità davanti. È stato un grande momento, penso che José Mourinho abbia un po’ di fiducia in me. Mi sono allenato molto con la prima squadra e arrivare al mio esordio è stato incredibile. José Mourinho è un ottimo allenatore, ma non solo, è davvero una brava persona. Fuori dal campo si prende cura di me, piccole cose come chiedere come sto e chiedere della mia famiglia. Immagino si possa dire che mi abbia preso un po’ sotto la sua ala protettiva. Ti dà fiducia e ti fa sentire più parte del gruppo. Anche con la Primavera guarda tutte le nostre partite casalinghe, come anche l’altro giorno contro la Sampdoria c’era. Vedere giocatori come Arturo Vidal e Alexis Sanchez è semplicemente pazzesco. Per quanto riguarda la prima squadra ogni volta che avrà bisogno di me io ci sarò. Totti? Dopo il mio debutto mi ha detto di continuare a lavorare sodo e di rimanere umile. Per me, una delle cose più importanti era l’atmosfera: era pazzesca. Tutto quello che potevo sentire erano i fan che cantavano”.