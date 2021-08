Mercato, l’obbligo di riscatto di Under si concretizzerà con la salvezza del Marsiglia

Cengiz Under si è trasferito al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo a determinate condizioni. Una di queste, come riporta con un tweet Filippo Biafora, è la salvezza del club francese. In questo caso il Marsiglia verserà circa 8,4 milioni di euro nelle casse di Trigoria.

