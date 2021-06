Pau Lopez è in uscita dalla Roma e la sua prossima destinazione potrebbe essere in Spagna. Infatti, secondo quanto riporta l’odierna edizione del Mundo Deportivo, il Barcellona sta monitorando il portiere della Roma Pau Lopez. Non come primo ovviamente: il club blaugrana vede nell’estremo difensore giallorosso il sostituto di Neto, in uscita, per il ruolo di vice alle spalle di Ter Stegen. Anche Valencia e Granada sono interessato all’ex Betis.