2021, arriva Lorenzo 3.0

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Pellegrini, un passo avanti. L’azzurro si trova meglio a giocare alle spalle di Dzeko, Fonseca dovrà gestirlo perché gli serve anche a centrocampo. Con il nuovo anno si comincerà a parlare del suo rinnovo. Per la società è un punto di riferimento anche per il futuro. Il 2021 sarà un anno importante anche per la definitiva consacrazione di Lorenzo Pellegrini.

È molto carico per la ripresa del campionato. Nell’ultima partita contro il Cagliari era andato inizialmente in panchina per il riacutizzarsi dell’infiammazione alla caviglia, ma quando è entrato ha dato il suo contributo per portare a casa i tre punti.

In questi giorni di vacanza si sta curando per riuscire a risolvere definitivamente il problema alla caviglia, non è rimasto ermo, sta facendo terapie per essere pronto per la partita di domenica contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il contratto scade nel 2022, i dirigenti hanno già fatto sapere di essere disponibili a rinnovarlo, togliendo la clausola rescissoria di 30 milioni.