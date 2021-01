18 anni fa la prima in campionato di Daniele De Rossi con la maglia della Roma: la società lo celebra – FOTO

23 gennaio 2003, Como-Roma. Una partita maledetta per i giallorossi che persero per 2-0 sul neutro di Piacenza, ma un giorno storico per Daniele De Rossi. Il centrocampista 18 anni fa, proprio in quella partita, fece la prima presenza in campionato con la maglia che poi ha vestito praticamente fino alla fine della sua carriera. 459 presenze in Serie A, l’ultima contro il Parma il 26 maggio del 2019. La Roma lo ha celebrato su Twitter con una foto di quella serata.

La prima di 459 presenze in @SerieA 💛❤️ 🗓️ Il 25 gennaio di 18 anni fa, Daniele De Rossi faceva il suo esordio in campionato in Como-Roma 🏟️ Si giocava sul neutro di Piacenza#ASRoma pic.twitter.com/cFL6hJ2ko7 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 25, 2021