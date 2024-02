La Roma si è riunita in mattinata a Trigoria, dopo la vittoria casalinga per 3-2 sul Torino di Ivan Juric. Lavoro di scarico per chi ha giocato il posticipo di Serie A, mentre Daniele De Rossi ha potuto lavorare sul campo con il resto della squadra, per iniziare a preparare la trasferta di Monza, in programma sabato alle 18:00. Assente Llorente, dopo il duro scontro aereo in Roma-Feyenord.

