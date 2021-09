Zorya-Roma 0-3. A segno El Shaarawy, Smalling e Abraham

Pagine Romaniste – La Roma porta a casa i tre punti dalla trasferta in Ucraina contro lo Zorya Luhansk. Dopo la vittoria per 5-1 sul CSKA Sofia nella prima giornata della fase a gironi di Conference League, i giallorossi superano i padroni di casa per 0-3 grazie alle reti di El Shaarawy (7′), Smalling (66′) ed Abraham (68′), entrato da appena cinque minuti. Tra i titolari Darboe, Carles Perez e Shomurodov, nella ripresa hanno trovato spazio dalla panchina anche Villar e Borja Mayoral.

IL TABELLINO

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov (92′ Snurnitsyn), Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa (69′ Zahedi), Nazaryna, Kochergin; Kabaev (83′ Lunyov), Gromov (92′ Owusu), Sayyadmanesh (69′ Dal Bello Fagundes).

A disposizione: Zhylkin, Gladkyi, Alefirenko.

Allenatore: Skrypnyk.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Juninho, Shevchenko.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Darboe (74′ Diawara), Cristante; Carles Perez (63′ Zaniolo), Pellegrini (78′ Villar), El Shaarawy (78′ Mayoral); Shomurodov (63′ Abraham).

A disposizione: Fuzato, Reynolds, Mancini, Bove, Vina, Mkhitaryan, Zalewski.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Spinazzola.

Ammoniti: Kumbulla (R), Rui Patricio (R).

Espulsi: –

Marcatori: 7′ El Shaarawy (R), 66′ Smalling (R), 68′ Abraham (R).

ARBITRO: Godinho (Por).

GUARDALINEE: Teixeira e Almeida.

QUARTO UOMO: Narciso.