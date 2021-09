Zorya Luhansk-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Smalling in difesa, cambia il centrocampo. Più Shomurodov che Mayoral per l’attacco

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Ferita per la sconfitta nel derby, la Roma vola in Ucraina. Dopo la schiacciante vittoria contro il Cska Sofia (5-1) nella prima gara del girone, gli uomini di Mourinho affronteranno lo Zorya Luhansk per accelerare il discorso qualificazione.

Come lo Shakhtar Donetsk, anche lo Zorya disputa le gare casalinghe in un’altra città. A causa della guerra, la compagine ucraina gioca infatti a Zaporizzja, a 400 chilometri di distanza da Luhans’k.

Caduto nell’esordio del girone contro i norvegesi del Bodo/Glimt (3-1), lo Zorya viene però da due successi consecutivi in campionato: contro il Chornomorets Odesa (3-0) e SC Dnipro-1, superato con un poker (0-4).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ZORYA LUHANSK-ROMA

Data la differenza – quantomeno sulla carta – di qualità tra le due squadre e la visibile stanchezza di diversi elementi della rosa, Mourinho dovrebbe optare nuovamente per il turnover. In porta non si muoverà Rui Patricio chiamato agli straordinari. Non ci sarà Karsdorp che non è partito con la squadra. L’esterno olandese ha svolto un lavoro differenziato nella rifinitura. Al suo posto possibile spazio per Reynolds.

Cambieranno i centrali: Smalling prenderà il posto di Mancini – in affanno nelle ultime due gare – e Kumbulla minaccia la titolarità di Ibanez, sì tra i migliori ma comunque bisognoso di riposo. Non ancora al meglio – come dimostrato nel derby – Vina lascerà il posto a Calafiori.

Ruoterà anche il centrocampo: come contro il Cska, Villar e Diawara faranno rifiatare Cristante e Veretout. Tranne Pellegrini, cambieranno anche le caselle del reparto offensivo. Sulla trequarti ci saranno Perez ed El Shaarawy, mentre in avanti sono in ballottaggio Mayoral e Shomurodov, favorito.

Lo Zorya Luhansk risponderà con il 4-3-3: Matsapura tra i pali, a protezione si schiereranno Khomchenovskyi a destra e Snurnitsyn dalla parte opposta con Cvek e Vernydub al centro. Nazaryna e Kochergin – attenzione, cinque gol e due assist sin qui – mezzali, Buletsa centrale. Sayyadmanesh e Klabaev vicino a Gromov.

DOVE VEDERE ZORYA LUHANKS-ROMA

La gara tra Zorya Luhanks e Roma sarà visibile su Sky e Dazn. Due i canali di riferimento sulla pay-tv: Sky Sport (canale numero 253) e Sky Sport Action (canale numero 206).

La telecronaca sarà affidata a Dario Massara, mentre su Dazn Dario Mastroianni racconterà il match insieme al supporto tecnico di Riccardo Montolivo.

ZORYA LUGANSK-ROMA, ARBITRA GODINHO: UN SOLO INCROCIO, MA COME AVAR

L’arbitro dell’incontro sarà Luis Godinho. Il fischietto portoghese sarà assistito dai connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida. Il quarto uomo sarà André Narciso. Si rammenta che non ci sarà il Var, presente solamente nella finale di Tirana.

Un solo precedente tra la Roma ed il direttore di gara lusitano. Nell’andata degli ottavi di finale della scorsa Europa League contro lo Shakhtar Donetsk (3-0, Pellegrini, El Shaarawy, Mancini), Godinho ricoprì infatti il ruolo di Avar.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ZORYA LUHANKS (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vemydub, Cvek, Snurnitsyn; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev.

A disposizione: Saputin, Zhylkin, Lunov, Gladkyy, Imerekov, Favorov, Owusu, Cristian, Alefrienko.

Allenatore: Viktor Skrypnyk.

Indisponibili: Shevchenko, Juninho.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Villar; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Bove, Zaniolo, Mkhitaryan, Zalewski, Abraham, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Karsdorp, Veretout.

Diffidati: -.

Squalificati:-.

Arbitro: Godinho.

Assistenti: Teixeira-Almeida

IV Uomo: Narciso.