Zero trofei, tre secondi posti e otto tecnici cambiati

Otto anni e mezzo, compresa la prima stagione di DiBenedetto con pochi picchi e molte delusioni. Zero trofei nella bacheca romanista e sotto la gestione Pallotta la Roma ha raggiunto soltanto una finale, quella di Coppa Italia persa contro la Lazio. Tre secondi posti sempre dietro alla Juventus. Otto gli allenatore dell’era americana. 20 derby disputati in cui la Roma è in vantaggio per 8 a 7 con 5 pareggi. 87 punti arrivati nella stagione 2016/2017, record assoluto nella storia, come le 28 vittorie arrivate in quel campionato. 618 punti ottenuti in toale nelle 321 partite giocatre, una media di 1,92. Lo riporta il Corriere della Sera.