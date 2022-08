Zenga: “Con Wijnaldum e Belotti la Roma sarebbe una corazzata. Dybala aveva bisogno di essere al centro di un progetto”

La Gazzetta dello Sport (A. Elefante) – Inter, ma anche Roma. Nell’intervista al quotidiano, Walter Zenga – ex portiere e capitano dei nerazzurri – ha parlato anche dei giallorossi. Da Dybala, agli obiettivi stagionali fino a quelli di mercato – Wijnaldum e Belotti – l’Uomo Ragno ha analizzato la situazione della squadra di José Mourinho.

Ci sta che l’allenatore più soddisfatto di tutti sia Mourinho?

Se gli prendono anche Wijnaldum e Belotti, la Roma diventa una corazzata.

Anche da scudetto?

Meglio non esagerare, ma non vedrei grossi punti deboli e tante variabili. E a Dybala serviva questo: una squadra che lo volesse per metterlo al centro di un progetto, non per completare la rosa. Solo una cosa: non se tutti questi movimenti di mercato comporteranno per forza un’uscita.

E se l’uscita fosse Zaniolo?

Non credo: perderebbero un potenziale crac, anche se non per forza altre soluzioni di gioco. Ma non è vero che lui, Pellegrini, Dybala e Abraham non possono giocare insieme: vi ricordate come giocata l’Inter di Mourinho che vinse il Triplete, no?