Il Tempo (E. Zotti) – Zdenek Zeman si schiera con Francesco Totti. Il boemo ha replicato alle parole di Antonio Cassano, che aveva stigmatizzato i fischi dell’Olimpico nei confronti di Spalletti e i cori in favore dell’ex numero 10 romanista: “Cassano sbaglia, Totti rimane sempre il simbolo di Roma, lo abbiamo visto domenica scorsa – le sue parole a Rai Radio 1 – non sarà dimenticato in futuro. Forse tra 20 anni Cassano se lo ricorderanno solo a Bari“.