Zaniolo vuole restare un altro anno, il problema è Fonseca

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Zaniolo ha visto la “sua” partita, Roma-Inter, dalla tribuna per un “leggero affaticamento” al polpaccio. La risonanza magnetica non ha evidenziato lesioni e potrebbe essere a disposizione già mercoledì contro la Spal. Capita spesso che chi rientra da un lungo infortunio abbia dei piccoli problemi, capita meno che un allenatore lavi i panni sporchi in pubblico. Zaniolo si è sentito accusato ingiustamente da Fonseca, ce l’ha messa tutta per recuperare prima dall’infortunio e sperava di essere protetto. Il giocatore non ha cambiato idea: vuole rimanere alla Roma. La città è sempre piena di gossip e si vocifera di comportamente non consoni di Nicolò quando ha lavorato e giocato con la Primavera per tornare al top e di atteggiamenti che ad alcuni compagni sono sembrati da divo. Fonseca ha scelto la linea dura.