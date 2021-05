Zaniolo, visita ok. Lesione muscolare per Pellegrini

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Nuova visita di controllo per Nicolò Zaniolo a Villa Stuart. I test a cui si è sottoposto ieri l’attaccante della Roma hanno dato risposte positive. Ora è pronto per la visita dal professor Fink in Austria. Possibile un controllo in Svizzera dai medici di fiducia dei Friedkin. Lesione di primo grado al flessore sinistro, invece, per Lorenzo Pellegrini (salterà lo Spezia e il test contro San Marino dell’Italia). E intanto ieri Diogo Dalot e fidanzata erano a Roma, una gita che molti tifosi hanno associato all’interesse di Pinto per il terzino del Milan.