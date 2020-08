Zaniolo, via libera azzurro

Corriere dello Sport (R. Maida) – N come negativo. N come Nazionale. Un foglio bianco con una scritta nera ha tolto ogni preoccupazione dalla testa di Nicolò Zaniolo, che non è positivo al Coronavirus. Eppure la paura era tanta, visto che in Costa Smeralda pur avendo preso tutte le precauzioni del caso ha incontrato comunque tanti amici e colleghi poi risultati positivi. Alla fine del mercato potrebbe prendere il via anche il rinnovo: l’idea di Fienga è prolungargli il contratto a 3 milioni stagionali fino al 2025. Il 22 giallorosso inoltre ha già ricevuto la lettera di preconvocazione dalla Federcalcio quindi farà parte della spedizione azzurra per gli impegni di inizio settembre.