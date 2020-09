Zaniolo, un’altra volta no

Corriere dello Sport (A.Ramazzotti) – Una vittoria splendida per l’Italia, rovinata dall’infortunio di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista è uscito al 41′ del primo tempo per una distorsione al ginocchio sinistro. In attesa degli esami strumentali, le sensazioni non sono affatto buone: il timore è che ci sia una lesione al legamento crociato. Per Zaniolo sarebbe un terribile scherzo del destino, visto che già lo scorso 12 gennaio riportò la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Era tornato in campo il 5 luglio, sembrava che il peggio fosse passato, invece da ieri sera si addensano di nuovo delle nuvole nere.