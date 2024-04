Pagine Romaniste – La Roma vince il recupero contro l’Udinese all’ultimo instante grazie al gol di testa di Cristante. Giallorossi bravi a crederci fino alla fine che grazie a questa vittoria tornano a più quattro dall’Atalanta.

Nonostante il poco tempo non sono mancate le emozioni prima del gol del 1-2 definitivo. Infatti De Rossi e i suoi compagni devono ringraziare Svilar per un intervento prodigioso su Lucca, che avrebbe compromesso quasi del tutto il match. Ma non solo i padroni di casa si sono stati pericolosi. Per i capitolini la più grande chance l’ha avuta Azmoun, che però a tu per tu con Okoye si è fatto ipnotizzare,

TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Tikvic, Kabasele, Success, Festy, Davis, Brenner.

Allenatore: Fabio Cannavaro

Diffidati: Giannetti, Perez, Success, Thauvin

Squalificati: –

Indisponibili: Ebosse, Deulofeu, Lovric, Thauvin, Giannetti, Ehizibue (giocatore sostituito), Kamara (giocatore sostituito)

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Angelino; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham..

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Kristensen, Smalling, Spinazzola, Bove, Renato Sanches, Zalewski, Baldanzi, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini.

Squalificati: –

Indisponibili: N’dicka, Lukaku, Huijsen, Aouar.

90’+7 – La Roma vince il recupero contro l’Udinese grazia a Cristante.

90’+5 – Cristante stacca sull’ultimo corner e la vince per la Roma.

90’+2 – Ammonito Karsdorp che lascia il posto a El Shaarawy.

90’+1 – Dybala spreca una buona occasione per la Roma

90′ – Cambio per l’Udinese: fuori Perez e dentro Kabasele

88′ – Smalling lascia il campo per un fastidio ed entra Smalling.

85′ – Azmoun recupera palla su Perez calcia da dentro l’area. Okoye salva i suoi con un buon intervento.

81′ – Palla gol per l’Udinesese. Sugli sviluppi di una punizione Lucca si libera e calcia di sinistro, ma Svilar compie una grande parata e salva la Roma.

79′ – Dopo una palla respinta corta dai fruiliani Pellegrini prova a coordinarsi, ma calcia altissimo.

77′ – Gioco interrotto dopo un duro scontro testa a testa tra Azmoun e Perez.

75′ – Spinazzola cerca Abraham all’interno dell’area di rigore, ma Okoye esce bene e fa sua la palla.

72′ – Ricomincia la partita a Udine.