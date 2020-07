Zaniolo: “Un nuovo inizio”

Il Tempo (F. Biafora) – 204 giorni dopo il gol nella trasferta di Firenze, Nicolò Zaniolo nel successo romanista a Brescia torna a scrivere il suo nome sul tabellino e manda un segnale incoraggiante per la Roma, in vista del finale di campionato e dell’Europa League. Il talento classe ’99 è riuscito finalmente a mettere da parte l’incubo dell’infortunio al legamento crociato e avanza a grandi passi verso la forma migliore. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni a fine gara: “Sono molto felice. Dopo sei mesi di duro allenamento e sacrifici questo è stato un coronamento e un nuovo punto di partenza. Sto rispondendo bene. Sono felice anche per la squadra che sta ritrovando la giusta quadra, speriamo di continuare così. Sono due vittorie importanti per la classifica, per il morale, per l’ambiente. Per me non è una questione di moduli, ma di testa ed è anche fisiologico. Stiamo lavorando bene, anche in allenamento, siamo concentrati ed arrabbiati per le sconfitte. Continuiamo così fino alla fine, sperando di vincerle tutte“.