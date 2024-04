Dopo la bella vittoria ottenuta contro l’Udinese al 95’, la Roma è tornata ad allenarsi in vista del match contro il Napoli. Secondo quanto scrive il Messaggero, N’Dicka è tornato a disposizione di De Rossi ed è pronto per la trasferta di Napoli. Smalling resta in forte dubbio dopo che ieri si è fermato per un problema all’inguine, verrà valutato nelle prossime ore.