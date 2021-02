Nicolò Zaniolo torna a correre in campo e a calciare la palla. Il professor Fink infatti, il medico che l’ha operato in Austria, nella giornata di ieri ha dato l’ok per il ritorno in campo del 22 giallorosso, che infatti è tornato ad allenarsi in campo. Lo stesso Zaniolo ha pubblicato su Instagram una foto degli allenamenti odierni con una didascalia:

“Quanto mi sei mancata”.