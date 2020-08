Tampone negativo: per Zaniolo sospiro di sollievo

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Ieri Nicolò Zaniolo si è sottoposto all’esito del tampone, insieme alla fidanzata Sara e a tutta la famiglia. Risultato: negativo. Sospiro di sollievo quindi per il ragazzo, per la Roma e per la Nazionale. Il numero 22 giallorosso era molto preoccupato dall’esito del test perché nonostante fosse stato attentissimo in Costa Smeralda ha comunque incontrato amici e colleghi poi risultati positivi. In vacanza non ha mai smesso di allenarsi per non perdere il ritmo e chissà che nelle prossime settimane non si inizi a parlare del rinnovo.