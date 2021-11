Zaniolo, superati i problemi muscolari: oggi il rientro in gruppo

Nicolò Zaniolo è pronto per ripartire. Dopo aver accusato delle noie muscolari al termine della gara col Venezia – ragion per cui è stato costretto a rinunciare alla Nazionale – l’attaccante della Roma è tornato a disposizione di José Mourinho.

Quest’oggi – prima seduta dopo i giorni di riposo concessi – si allenerà con il gruppo in vista della gara di domenica (ore 20:45) contro il Genoa. A riportarlo è Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter. Con Pellegrini non ancora al meglio, Mourinho potrebbe optare per una maglia da titolare al centro della trequarti dietro a Abraham.