Al termine della vittoria (1-0) della Roma contro l’Udinese, Nicolò Zaniolo ha mostrato tutta la gioia con un post su Instagram. Queste le parole del centrocampista giallorosso: “Stremati ma felici. Grandi ragazzi, 3 punti fondamentali. A domenica“. Negli ultimi giorni Zaniolo si era allontanato dai social per non farsi influenzare dalle critiche, ma per la vittoria di quest’oggi ha fatto una piccola eccezione.