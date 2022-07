Zaniolo si riaccende. Tanto Nico con il Sunderland

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – E’ bastato un tempo arrotondato dal recupero a Zaniolo per far capire che potrà essere il valore aggiunto nella nuova Roma. Un gol, un palo e tante altre occasioni in cui si è reso pericoloso. Ha superato i piccoli problemi fisici ed è andato inizialmente in panchina. E’ entrato in campo motivato, senza risparmiarsi.

Ha offerto un pallone d’oro per Felix che l’attaccante ha sbagliato di pochi centimetri, ha fatto ammonire un giocatore inglese, ha colpito un palo con un tiro da fuori e poi, finalmente, ha segnato. Intanto, se dal mercato non arriveranno novità, a settembre si tratterà il rinnovo con un ingaggio da top player. Non è rimarrà scontento qualora restasse, ma la Roma ha sbagliato strategia nel portare per le lunghe il rinnovo del contratto.