Zaniolo sgomma e la Roma sorride. E’ l’arma per l’Europa

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Ci sono notti tristi e belle. Quelle in cui ti guardi intorno e sembrerebbe non ci sia nulla da ridere, ma lo fai lo stesso colmo di felicità. Più o meno quella di Zaniolo a Napoli che ha partecipato alla terza sconfitta consecutiva della sua squadra ma è tornato in campo dopo più di sei mesi dall’infortunio di gennaio contro la Juventus. Nel lockdown ha maturato due decisioni fondamentali: l’operazione ai turbinati del nasi (prima respirava al 30% delle possibilità) e i lavori per la stabilità del tronco per migliorare la corsa e, collateralmente, evitare infortuni. Fonseca lo userà a dosi omeopatiche con l’obiettivo di averlo quasi al top per l’Europa League.