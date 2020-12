Zaniolo: «Sara è incinta. L’amore è finito, ma sarò responsabile»

Leggi anche: Mercato, Roma e Arsenal su Antov del CSKA Sofia

Zaniolo ha solo voglia di concentrarsi sul lavoro. «Ma prima voglio fare chiarezza. Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori.Ma viste le indiscrezioni è arrivato il momento di raccontare la mia versione. Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo. Ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non conciliabili con la mia vita da professionista. Abbiamo sognato insieme una famiglia, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la gravidanza sono stato onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto, visto che non andavamo più d’accordo. Lei ha deciso di proseguire, una scelta che rispetto. E pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Con questo spero che termino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me solo come calciatore».

Leggi anche: Pastore, esclusa la rescissione a gennaio. Decisione rinviata a giugno

Li aiuteranno le famiglie e l’agente di Nicolò, mentre la Roma lo supporterà a distanza cercando di farlo tornare in campo più sereno che mai. Poi, in estate, è atteso il bambino o la bambina. E allora magari tutta questa storia avrà un sapore più dolce.