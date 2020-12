Zaniolo: “Sara è incinta, io non ero pronto per un impegno del genere. Amore finito, ma mi assumerò le mie responsabilità”

Gazzetta.it (C.Zucchelli – A.Pugliese) – Zaniolo racconta, con parole anche delicate, come a 20 anni si possa passare da un grande amore ad un addio: “Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo”. La notizia di “Oggi” è confermata dallo stesso Zaniolo che, alla Gazzetta dello Sport, affida il suo sfogo.

“Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”.

