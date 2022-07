La Roma è in partenza per il Portogallo. Nel gruppo che affronterà Sunderland, Portimonense, Sporting e Nizza, c’è anche Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso però, secondo quanto scrive repubblica.it, starebbe forzando la mano per lasciare la società capitolina per andare alla Juventus. Questa mattina infatti il giocatore avrebbe scelto di non allenarsi con il resto dei compagni, comunicandolo allo staff tecnico.