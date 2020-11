Nicolò Zaniolo freme per tornare in campo. Il talento giallorosso ha più volte dato segnali di ripresa e sta aspettando solamente il momento giusto per tornare in campo. Nel frattempo, dopo aver fatto i complimenti ai compagni, Zaniolo ha deciso di condividere l’esultanza dopo la doppietta al Porto in Champions League nel suo debutto nella massima competizione. Queste le sue parole nel post: “Non servono descrizioni”

https://www.instagram.com/p/CH7z6g6H0xg/