Zaniolo, prudenza Roma: il piano di rientro per il Milan

Scongiurata la grande paura per Nicolò Zaniolo si parla già di rientro in campo. In questi giorni sta effettuando delle terapie al ginocchio per recuperare il prima possibile. Il giocatore vorrebbe esserci già contro il Napoli, ma i medici giallorossi stanno frenando il ragazzo. Tutti stanno invitando Zaniolo alla prudenza: è inutile affrettare i tempi e forzare il rientro. Quindi è difficile immaginarlo in campo contro i partenopei, più facile vederlo nell’11 titolare contro il Milan domenica prossima, dopo la trasferta di Cagliari. Lo riporta Sky Sport.