Zaniolo, parla l’agente: “Era nella lista del Barcellona. Al Galatasaray con entusiasmo, aveva bisogno di cambiare aria”

Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, ha parlato ai microfoni di Relevo, sito spagnolo che si occupa di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni: “Nicolò era nella lista del Barcellona a gennaio, è vero, lo apprezzavano ma purtroppo non è stato possibile procedere per motivi economici. Ha subito due infortuni importanti, ma si è sempre rialzato. Aveva bisogno di trovare stimoli e motivazioni diverse in un ambiente nuovo. A gennaio ci sono state altre occasioni in Italia e in Premier League lo cercavano, ma la chiamata del Galatasaray è stata subito accolta con grande entusiasmo. In Turchia la competizione è alta e la società in cui gioca sta lottando per vincere il campionato. Lui c’è con tanto di entusiasmo, sa di difendere i colori di un club storico e ricco di tradizione, ha tanta voglia di tornare a giocare e dimostrare il suo valore al mondo intero. Ora è felice al Galatasaray”.