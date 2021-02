Zaniolo, oggi visita con il professor Fink: in settimana tornerà a Trigoria

La settimana di Nicolò Zaniolo. Quest’oggi il talento della Roma si incontrerà con il professor Fink – colui che lo ha operato a settembre al legamento crociato del ginocchio sinistro – per fare il punto della situazione. Dopo la visita dovrebbe arrivare la conferma: Nicolò potrà tornare a correre. E lo farà subito. Già da mercoledì – o verso la fine della settimana – tornerà infatti a Trigoria

Nel mirino c’è il rientro per fine aprile, giusto in tempo per le ultime 7 gare del campionato, tra cui il derby e la trasferta a San Siro contro l’ex Inter. Finito il campionato, poi, ci sarà l’altro obiettivo: l’Europeo. Per l’avventura continentale Zaniolo sarà fondamentale nella squadra di Roberto Mancini, che lo aspetta e lo carica per motivarlo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.